Generalinė prokurorė tikisi greitesnio tempo tiriant politikų „čekiukų“ bylas

„Labai noriu tikėti, kad mes jau pervirtome į kitą pusę ir tie mūsų reikalai, kaip vadiname, „čekiukų“ bylose pajudės į spartesnę pusę“, – Žinių radijui antradienį sakė N. Grunskienė.
Ji teigė pirmadienį informavusi šalies vadovą Gitaną Nausėdą, kad kai kurie parlamentarai bus apklausti specialiaisiais liudytojais ir galbūt artimiausiu metu bus kreiptasi į Seimą su prašymu naikinti keleto politikų teisinę neliečiamybę.
To reikia, kad jiems galėtų būti pareikšti įtarimai.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) skelbia šiuo metu atliekanti ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo kanceliarinių lėšų panaudojimo.
Anot N. Grunskienės, tiriamas 45 savivaldybių tarybų narių lėšų panaudojimas, 44 asmenims „čekiukų“ tyrimuose buvo pareikšti įtarimai. Apie 20 bylų jau išnagrinėtos teismuose ir dar tiek pat yra nagrinėjamos.
Kaip rašė BNS, iš kandidatų į premjerus kovos socialdemokratų partijoje staiga pasitraukus susisiekimo ministrui Eugenijui Sabučiui ir paaiškėjus apie jam suteiktą specialiojo liudytojo statusą, viešojoje erdvėje kilo klausimų dėl procesinių sprendimų priėmimo tempo ir objektyvumo.
Teisėsauga tyrimą dėl Jonavos rajono politikų galimai nederamo elgesio su savivaldybės biudžeto lėšomis pradėjo dar 2023 metais.
Naujausi komentarai