Dviejų įmonių lėšas pasisavinusiam direktoriui – 30 tūkst. eurų bauda

Kaip teigiama tarnybos pranešime spaudai, įsiteisėjo teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo vyras pripažintas kaltu dėl beveik 800 tūkst. eurų dviejų bendrovių lėšų iššvaistymo ir dar per 230 tūkst. eurų pasisavinimo bei mokesčių valstybei nesumokėjimo, o jam padėjęs asmuo – dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo.

Abu asmenys pripažino savo kaltę, jiems skirtos piniginės baudos: direktoriui – 30 tūkst. eurų, jam padėjusiam asmeniui – 11 tūkst. eurų.

Bylos duomenimis, dviejų įmonių direktorius 2018–2021 metais į valdomų įmonių finansines apskaitas įtraukė iš viso 15 pagalbininko parūpintų sąskaitų faktūrų iš Lenkijos bendrovių, kurių bendra suma siekė per 842 tūkst. eurų. Nustatyta, kad sandoriai su Lenkijos bendrovėmis iš tiesų nevyko, o sąskaitos buvo suklastotos.

„Įmonių direktorius, besiremdamas šiais fiktyviais sandoriais, iš vienos savo įmonės pasisavino per 130 tūkst. eurų. Be to, per šį laikotarpį bendrovės vadovas iššvaistė savo valdomų bendrovių lėšas – iš viso beveik 800 tūkst. eurų bei nuslėpė ir nesumokėjo valstybei pelno mokesčio, kuris siekė daugiau nei 102 tūkst. eurų“, – nurodoma FNTT pranešime.

Direktoriui buvo pateikti kaltinimai dėl labai didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, pasisavinimo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir sukčiavimo, siekiant apgaule bendrovių naudai panaikinti turtinę prievolę – į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėti pelno mokestį.

Direktoriaus padėjėjui, kuris parūpino suklastotas sąskaitas faktūras, kaltinimai pateikti dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo tirtos dvi bendrovės, apklausta daugiau kaip 30 liudytojų, paskirtas ir atliktas rašysenos tyrimas, ūkinės finansinės veiklos tyrimas, išduoti du Europos tyrimo orderiai, atlikti gautų duomenų sulyginimai, analizės.