Didžiulė telefoninių sukčių byla: pinigus iš žmonių viliojo nuo 2012 metų

Šiaulių apylinkės teismas penktadienį pranešė, kad didesnės apimties bylos teismo istorijoje nėra buvę.
Byloje 34 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, bylą sudaro 120 tomų, o jos nagrinėjimo metu įvyko 150 teismo posėdžių. Kaltinimo aktas sudaro 724 lapus.
Bylos nagrinėjimo proceso metu keturi kaltinamieji mirė. Didelis nusikalstamų veikų, kaltinamųjų skaičius lėmė tai, kad buvo itin sudėtinga organizuoti teismo procesą.
Kaltinamieji nuteisti už įvairius nusikaltimus: sukčiavimą organizuotoje grupėje, neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos, neteisėtą disponavimą elektroninėmis mokėjimo priemonėmis arba jų duomenimis, neteisėtą mokėjimo priemonių ar jų duomenų panaudojimą ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimą.
Teismas nustatė, kad kaltinamieji nuo 2012 metų birželio iki tų pačių metų lapkričio mėnesio skambindavo žmonėms į stacionarius fiksuoto ryšio telefonus ir įvairiais būdais bandydavo išvilioti jų pinigus.
Kaltinamieji prisistatydavo banko, policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, prokuratūros ar ligoninės darbuotojais. Dažniausiai skambinusieji bandydavo įtikinti aukas, kad per jų sąskaitas plaunami pinigai, todėl norint užkirsti kelią minėtiems nusikaltimams, būtina padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir kodus.
Organizuotą grupę Alytaus pataisos namuose subūrė laisvės atėmimo bausmę atlikinėję Remigijus Krasnickas, Artūras Pilipavičius ir Erikas Vertelis. Tokią išvadą teismas padarė, išanalizavęs byloje esančius įrodymus.
Jie pataisos namuose pardavinėjo narkotikus. Nuo narkotikų priklausomiems kaltinamiesiems reikėjo pinigų, todėl jie sutikdavo sukčiauti. Vieni jų buvo vykdytojai – skambindavo į fiksuoto ryšio telefonus, kiti internetu iš nukentėjusiųjų sąskaitos pinigus pervesdavo laisvėje buvusiems padėjėjams. Šie pinigus išgrynindavo.
Ši didelės apimties byla žymėjo telefoninio ryšio blokavimo pradžią Lietuvos įkalinimo įstaigose 2012 metais.
Ši baudžiamoji byla tirta ir nagrinėta teisme ilgą laiką. Prie didelės bylos trukmės prisidėjo tai, kad kaltinimai buvo pareikšti 38 kaltinamiesiems, iš kurių bylos nagrinėjimo metu keturi mirė ir procesai jiems buvo nutraukti.
Be 34 nukentėjusiųjų, byloje buvo labai daug liudytojų, kuriuos teismas privalėjo apklausti teisiamojo posėdžio metu. Itin gausus telefono pokalbių kiekis, kurie privalėjo būti išklausyti teisminio nagrinėjimo metu, paskirta fonoskopinė teismo ekspertizė. Byla su pertraukomis buvo nagrinėjama pandemijos laikotarpiu.
Dėl bylos apimties ir specifikos byla nagrinėta Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato posėdžių salėje. Tvarką byloje palaikė ne tik policijos, bet ir viešojo saugumo pareigūnai. Procesą trikdė kaltinamųjų abstinencijos būklės, vaistų dėl lėtinių ligų skyrimo ypatumai, gabenant iš vienos įkalinimo vietos į kitą.
Bylos nagrinėjimas dažnai vyko mišriu būdu – kai kurie kaltinamieji posėdžiuose dalyvaudavo nuotoliniu būdu ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos įkalinimo įstaigų.
Bylos nagrinėjimo metu kaltinamieji pasislėpdavo nuo teismo, išvykdavo į užsienį. Dėl to buvo būtina daryti byloje pertraukas, skelbti kaltinamųjų paieškas, išduoti Europos arešto ir Europos tyrimo orderius.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
