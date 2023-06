Cigarečių kontrabandininkas dėl užstrigusio ryšulio Čepkelių rezervate nupjovė medį

Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką varėniškiui pradėta administracinė teisena, už 756 pakelius jam gresia bauda nuo 5,2 tūkst. iki 6 tūkst. eurų.

Be to, jam teks atsakyti administracine tvarka už neteisėtą buvimą Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate ir ten padarytą žalą.

Informaciją apie asmens lankymąsi rezervate be leidimo ir savavališkai nupjautą medį pasieniečiai perdavė Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai. Jos pareigūnai priims sprendimą dėl nuobaudos skyrimo.

Pirmadienį popiet Kabelių užkardos pasieniečiai vykdė tarnybą ties Varėnos rajono Musteikos kaimu. Maždaug už 500 metrų nuo valstybės sienos, pamiškėje, pastebėjo vaikiną, einantį Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato link. Pasieniečiai nedelsdami susisiekė su kinologu, patruliavusį ten su belgų aviganiu Itu.

VSAT pareigūnas su keturkoju pagalbininku ėmėsi „šukuoti“ čia pat ošiantį mišką. Ne kartą pasižymėjęs Itas lengvai aptiko pėdsakus ir bemaž tris kilometrus jais vedė pasienietį.

Staiga tarnybinis šuo sukluso, ir kinologas suprato, kad netoliese pajuto svetimą žmogų. Po akimirkos pasienietis išvydo tą, kurį atsekė šuo. Kinologo nuostabai, vaikinas darbavosi pjūklu.

Paaiškėjo, kad sulaikytasis – 23 metų varėniškis. Šalia jo ant žemės gulėjo ir petnešos, naudojamos cigaretėms nešti. Pasieniečiai ištraukė jau nupjauto medžio viršūnėje už šakų užsikabinusį ryšulį. Ten aptiko 756 pakelius „Minsk Capital QS“, „NZ Gold“ ir „Minsk City QS“ cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.

Pasieniečiai neabejoja, kad medžio viršūnėje cigarečių ryšulys atsidūrė, kai jį nevykusiai numetė iš Baltarusijos atskridęs kontrabandininkų dronas.

Tą patį pirmadienį, prieš pat vidurnaktį, pasienio ruožą ties Kabelių kaimu Varėnos rajone žvalgiusi pasienio sargybos grupė pastebėjo polietileno plėvele apvyniotais ryšuliais apsikrovusius vyrus.

Pasieniečiai suskubo juos sulaikyti. Vienas iš nešikų pasirodė besąs gerai jiems pažįstamas 42 metų Lazdijų gyventojas, jau ne sykį įkliuvęs su baltarusiškomis cigaretėmis. Antrasis, 35 metų, pirmojo kraštietis, – naujokas.

Bendrininkų neštuose ryšuliuose su viršuje pritvirtintomis kilpomis ir petnešomis aptikta 1,8 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškais akcizo ženklais.

Be to, nustatyta, kad Lazdijų rajono gyventojai pasienio ruože, esant ekstremaliai situacijai, atsidūrė neteisėtai, be VSAT išduoto leidimo.

Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką abiem cigarečių nešikams pradėtos administracinės teisenos.

Pirmą kartą įkliuvęs neteisėtų rūkalų nešikas gali tikėtis 5,2 tūkst. – 6 tūkst. eurų baudos. Anksčiau analogiškų pažeidimų padariusiam vyresniajam Lazdijų gyventojui ji bus didesnė – nuo 5 tūkst. 760 eurų iki 6 tūkst. eurų.

Be to, abiem administracine tvarka teks atsakyti už tai, kad pažeidė pasienio ruožo režimo tvarką.

Vyrams įteikti šaukimai atvykti į Kapčiamiesčio pasienio užkardą, kurioje bus nagrinėjamos jų administracinės bylos. Čia laikinai saugomos ir sulaikytos cigaretės.