Per naktį pasieniečiai sulaikė šešias oro balionais atskraidintas cigarečių siuntas

Į VSAT pareigūnų pasalą pateko du Šalčininkų rajono gyventojai, naktį atėję pasiimti tokių cigarečių.

Iš viso pasieniečiai sulaikė 8,9 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių.

Kaip įprasta, prie visų šešių krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Penkios balionais gabentos siuntos perimtos prie sienos su Baltarusija Varėnos rajone, viena – Šalčininkų rajone. Visi sulaikymai vyko tamsiuoju paros metu maždaug nuo 22 val. sekmadienį iki 2 val. pirmadienį.

Apie vidurnaktį į Varėnos pasienio rinktinės pareigūnų pasalą Varėnos rajone pateko 32-ejų ir 42-ejų Šalčininkų rajono gyventojai.

Jie turėjo pasiimti oro balionu atskraidintą cigarečių krovinį. Po apklausos abu vyrus pasieniečiai paleido įteikę jiems šaukimus atvykti į Varėnos pasienio rinktinę tolesniems tyrimo veiksmams atlikti.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.

Iš viso šiemet jau perimti 156 oro balionais iš Baltarusijos skraidinti baltarusiškų rūkalų kroviniai, kuriuose buvo daugiau kaip 247 tūkst. pakelių cigarečių. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 46, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis. Tiek pat tokių su balionais atskraidintais kroviniais susijusių asmenų VSAT pareigūnai sulaikė ir per visus praėjusius metus. Pernai buvo perimti 226 panašūs kroviniai su daugiau kaip 257 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų.

2022 metų kontrabandos iš Baltarusijos skraidinimo oro balionais atvejų nebuvo, o 2023 metais fiksuoti tik trys tokie bandymai.