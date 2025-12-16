Per bendrą Lietuvos ir kitų šalių operaciją Ukrainoje – smūgis telefoninių sukčių tinklui

Įtariama, kad šio tinklo nariai apgaudinėjo Europos šalių gyventojus, tarp jų ir Lietuvos.
Nusikalstama grupuotė buvo sukūrusi organizaciją, jos darbuotojai gaudavo atlygį – tam tikrą procentą nuo kiekvienos sėkmingai įvykdytos apgaulės.
Turimais duomenimis, nuo šios nusikalstamos grupuotės nukentėjo daugiau kaip 400 asmenų, bendra padaryta žala viršija 10 mln. eurų.
Apie bendrą šalių pareigūnų operaciją antradienį pranešė Vilniaus apygardos prokuratūra ir Eurojustas –Europos Sąjungos institucija, koordinuojanti valstybių narių teisinių institucijų veiklą tarptautinio ir organizuoto nusikalstamumo srityje.
Pasak pranešimo, sukčiai naudojo įvairias apgaulės schemas, pavyzdžiui, apsimesdavo banko darbuotojais, policijos pareigūnais, kad įgytų nukentėjusiųjų pasitikėjimą, o vėliau neteisėtai užvaldytų nukentėjusiųjų turtą, pasinaudotų apgautų asmenų banko kortelėmis ir jų duomenimis pinigams išgryninti.
Dažniausiai asmenims jie pateikdavo apgaulingą informaciją apie nukentėjusiųjų banko sąskaitų nulaužimą. Jie įtikindavo nukentėjusiuosius pervesti dideles pinigų sumas iš tariamai „pažeistų“ banko sąskaitų į „saugias“ banko sąskaitas, kurias kontroliavo šis tinklas. Taip pat grupuotės nariai viliojo nukentėjusiuosius atsisiųsti nuotolinės prieigos programinę įrangą į savo telefonus ar kitus įrenginius ir suvesti savo bankų prisijungimo duomenis, taip sudarydami nusikalstamai grupei galimybę pasiekti ir valdyti nukentėjusiųjų banko sąskaitas.
Nusikalstamas tinklas darbuotojus verbavo Čekijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse, juos atgabendavo į savo skambučių centrus Dnipre, Ivano Frankivske ir Kyjive, kad šie apgaulingais skambučiais išviliotų pinigus iš nukentėjusiųjų šiose ir kitose Europos valstybėse. Nusikalstamos grupės nariai organizacijoje atliko skirtingus vaidmenis: vieni skambindavo žmonėms, kiti gamino klastotas policijos bei bankų pažymas, dar kiti rinkdavo grynuosius pinigus iš nukentėjusiųjų.
Darbuotojai, kuriems pavykdavo išvilioti pinigų iš nukentėjusiųjų, gaudavo iki 7 proc. nuo neteisėtai užvaldytos sumos. Jei skambintojai išviliodavo daugiau nei 100 000 eurų, nusikalstamos grupės vadovai žadėdavo premijas – grynuosius pinigus, naują automobilį ar butą Kyjive. Tyrimo duomenimis, šios premijos niekada nebuvo išmokėtos, nes darbuotojai šio tikslo taip ir nepasiekė.
Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūroje (Eurojuste) buvo organizuoti Lietuvos, Čekijos, Latvijos ir Ukrainos prokuratūrų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų atstovų koordinaciniai pasitarimai. Per juos dalintasi informacija, sudaryta jungtinė tyrimo grupė bei planuoti bendri procesiniai veiksmai, skirti skambučių centrams Ukrainoje išardyti. Eurojusto suteikta finansinė parama leido Čekijos, Latvijos ir Lietuvos pareigūnams dalyvauti tarptautinėje operacijoje ir kartu su Ukrainos partneriais vykdyti bendrus veiksmus.
Gruodžio 9 d. įvykdytos tarptautinės operacijos metu Ukrainoje buvo atlikta daugiau kaip 70 kratų, išardyta telefoniniam sukčiavimui pritaikyta infrastruktūra. Kratų metu buvo paimta daugiau kaip 300 kompiuterių, virš 300 mobiliojo ryšio telefonų, keletas serverių, dideli kiekiai informacijos saugojimo laikmenų. Taip pat buvo rasta ir paimta įvairių kategorijų ginklų ir įvairių kalibrų šovinių.
Tyrimo duomenimis, skambučių centruose galėjo dirbti apie 100 asmenų iš įvairių Europos valstybių. Lietuvos, Čekijos, Latvijos, ir Ukrainos tyrimuose įtariamaisiais pripažinti 45 asmenys. Tarptautinės operacijos metu skambučių centruose Lietuvos Respublikos piliečių nerasta.
Bendros tarptautinės operacijos metu buvo nustatytas ir areštuotas nusikalstamos organizacijos nariams priklausantis 21 automobilis, kurių vieno vertė siekia net iki 300 tūkst. eurų. Taip pat buvo rastas ir areštuotas nekilnojamasis turtas.
Tarptautinėje operacijoje dalyvavo: Vilniaus apygardos prokuratūra ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai; Latvijos generalinė prokuratūra, Rygos šiaurinė prokuratūra ir Valstybinės policijos Centrinės kriminalinės policijos valdyba; Prahos miesto prokuratūra ir Nacionalinė kovos su terorizmu, ekstremizmu ir nusikaltimais elektroninėje erdvėje agentūra; Ukrainos generalinė prokuratūra ir Ukrainos nacionalinė policija.
Naujausi komentarai