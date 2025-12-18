Apeliacinis teismas skelbs sprendimą už šnipinėjimą nuteisto Eduardo Manovo byloje

Balandį Šiaulių apygardos teismas 83-ejų E. Manovą pripažino šnipinėjus Rusijai ir skyrė aštuonerius metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo. Prokuratūra prašė vyrui skirti devynerius metus kalėjimo.
Apeliaciniame skunde nuteistojo advokatas prašė E. Manovą išteisinti arba atleisti nuo paskirtos laisvės atėmimo bausmės dėl ligos.
E. Manovas byloje kaltintas, kad vykdydamas Rusijos karinės žvalgybos GRU užduotį ir veikdamas organizuota grupe su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais šios šalies žvalgybininkais 2018–2024 metais už piniginį atlygį rinko Rusiją dominančią informaciją, kurią perdavė minėtai organizacijai.
E. Manovo teiginius, kad rinktus duomenis jis siuntęs „draugams ukrainiečiams“, neva infiltruotiems į Rusijos žvalgybos tarnybas, pirmosios instancijos teismas vertino kaip bandymą palengvinti savo padėtį.
Kaip rašė BNS, Lietuvos ir Rusijos pilietybes turintis vyras buvo sulaikytas pernai sausį, tuomet pas jį rastos šnipinėjimui naudotos priemonės.
Valstybės saugumo departamento duomenimis, E. Manovas rinko ne įslaptintą, bet jautrią Rusiją dominančią informaciją apie apie politinių partijų, tremtinių veiklą, Lietuvos gynybą, vidaus ir užsienio politiką, pasirengimą pratyboms, gynybinį potencialą, kritinę infrastruktūrą, gyventojų nuotaikas.
Žvalgybos teigimu, kad E. Manovas yra vadinamasis GRU šnipas „nelegalas“, kuris naudojosi tikra savo tapatybe, tačiau nuslėpė dalį biografijos faktų.
Vyras 2011 metais su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščioniais demokratais (TS-LKD) kandidatavo į Šiaulių miesto tarybą, priklausė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo tarybai.
Teisėsaugai paviešinus informaciją apie pateiktus įtarimus, TS-LKD Šiaulių skyrius E. Manovą pernai gruodį pašalino iš partijos.
