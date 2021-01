Antrą kartą įkliuvusiems kontrabandininkams – didesnė bauda

Varėnos rajone Aleksandro Barausko užkardos pasieniečiams įkliuvo du Šalčininkų rajono gyventojai, gabenę 2 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių. Be to, jie pažeidė asmenų judėjimo tarp skirtingų savivaldybių draudimą bei į čia esantį rezervatą pateko be leidimo.