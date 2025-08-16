 Zarasų rajone užgesinus gaisrą rastas apdegęs vyro kūnas

Zarasų rajone užgesinus gaisrą rastas apdegęs vyro kūnas

2025-08-16 09:49
BNS inf.

Zarasų rajone, užgesinus gaisrą gyvenamajame name, ant grindų rastas apdegęs vyro kūnas, šeštadienį pranešė Utenos apskrities policija.

Zarasų rajone užgesinus gaisrą rastas apdegęs vyro kūnas / Pixabay nuotr.

