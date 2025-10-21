Ugniagesiai iš degančios fermos išgelbėjo tūkstantį kiaulių

Gaisras gyvulių fermoje kilo apie 13 val. Atvykus ugniagesiams, degė šiferiu dengtas fermos stogas.
Alytaus rajone, Panemuninkų kaime, ugniagesiai pirmadienį iš degančios fermos išgelbėjo tūkstantį kiaulių ir 30 vištų, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Gaisras gyvulių fermoje kilo apie 13 val. Atvykus ugniagesiams, degė šiferiu dengtas fermos stogas.
Gesinant gaisrą nuardyta apie 100 kvadratinių metrų stogo konstrukcijų ir dangos.
