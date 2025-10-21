 Ugniagesiai iš degančios fermos išgelbėjo tūkstantį kiaulių

2025-10-21 16:13
BNS inf.

Alytaus rajone, Panemuninkų kaime, ugniagesiai pirmadienį iš degančios fermos išgelbėjo tūkstantį kiaulių ir 30 vištų, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Ugniagesiai iš degančios fermos išgelbėjo tūkstantį kiaulių / Asociatyvi K. Vanago/BNS nuotr.

