Prieš tragišką nelaimę netoli Rietavo – pranašiškas perspėjimas: jūs užgriūsite

Netoli Rietavo, Tverų seniūnijoje, Pajomančio kaime, naktį, po pirmos valandos, žmones išbudino smarkus trenksmas.
„Galvojome – perkūnija. Paskui policija suvažiavo. Paklausė, gal matėte tą žmogų. Sakau – jis namisėda, nevalkatavo“, – prisiminė gyventoja.
Tik pasirodžius tarnyboms žmonės suprato, kad įvyko nelaimė. Griuvo buvusių kolūkio kultūros namų pastatas. Didžiulis statinys buvo apleistas, bet jame gyveno 80-metė senolė su 53-ejų sūnumi. Moteris glaudėsi vienoje pirmo aukšto pusėje ir nenukentėjo. Ji tik nerimavo, kas nutiko sūnui. Vyras buvo ten, kur įgriuvo stogas ir perdangos. Ugniagesiai visą naktį jo ieškojo.
„Iš pradžių ieškojome vizualiai, paskui termovizoriaus pagalba. Po to buvo naudojamas zondas, taip pat kviestas dronas su termo kamera. Tikėjomės, kad iš viršaus pamatysime kažką šilto, bet nepasisekė“, – aiškino pajėgų valdymo vyresnysis specialistas Giedrius Jazbutis.
Tad griuvėsius teko atkasti. Paieškos baigėsi tik ryte, apie 9 valandą.
„Vyras buvo rastas prie įėjimo, palei kairę sieną, užgriuvęs statybinėmis konstrukcijomis. Pagrinde sunkino tai, kol atsikrovėme, kol iki tos vietos priėjome. Kai radome – jau nesunkiai ištraukėme“, – tvirtino G. Jazbutis.
Medikams teliko konstatuoti vyro mirtį. Šeima apgriuvusiame pastate gyveno kelis dešimtmečius, nors jis – avarinis ir neįteisintas.
„Įsivaizduokite, čia kai kolūkiai griuvo, tas pastatas už jų buvo. Ji jau daugiau nei 30 metų gyvena. Ir niekada neremontavo. Pagalbos siūlėme įvairios, bet nereikėjo“, – komentavo Rietavo savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas.
„Įsigijo tą pastatą iš kolūkio ir neįsiteisino. Nuosavybės neturi, paskirtis irgi ne gyvenamoji, adreso taip pat nėra. Žodžiu, nesirūpino savo gyvenimu iš esmės“, – pridūrė seniūnas Antanas Zalepūgas.
Prieš kelis metus šiame pastate jau būta griūties.
„Tada įgriuvo pirmas aukštas į rūsį ir griūdamas turbūt patampė laiptų konstrukcijas. O šiaip pastatas be langų, be stogo. Tai tokio pastato likimas buvo aiškus“, – kalbėjo A. Zalepūgas.
Tačiau remontuoti ar išsikelti iš avarinio namo senolė nesutiko. Net persikelti į vagonėlį, kuris būtų pastatytas šalia.
„Čia ne vieną sykį buvo bandoma galimybes suteikti, socialinį būstą siūlėme, bet atsisakė kategoriškai. Perspėjome – jūs užgriūsite. Atsakymas: nesikiškite, čia ne jūsų reikalas“, – pabrėžė V. Dičiūnas.
„Ir ūkis, ir gyvuliai, ir technikos yra. Gebėjimų taip pat netrūksta. Bet toks bruožas, kad netvarka visur“, – pastebėjo seniūnas.
Net ir po nelaimės senolė liko neperkalbama.
„Geriau su jumis reikalo neturėsiu. Geriau gulėsiu karklyne kokiam susidėjus iš plėvelių, bet jūsų prašymo neprašysiu“, – atkirto moteris.
Galop ji sutiko bent laikinai išvažiuoti gyventi pas artimuosius. Rietavo valdžiai dabar dar vienas galvosūkis – kaip apsaugoti senolės turtą, kad vagys nelįstų ir smalsuoliai po pavojingus griuvėsius nesumanytų trainiotis.
Svarstoma pastatą aptverti.
