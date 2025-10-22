Neišgyveno į medikų rankas perduota mirtinai girta moteris

1974 metais gimusi moteris į ligoninę buvo atvežta apie 13.30 val. Jai buvo nustatytas 4,2 promilės girtumas.
Į Jurbarko ligoninę iš buto Jurbarke, Kęstučio gatvėje, antradienį pristatyta ir paguldyta girta moteris, kuri tą pačią dieną ligoninėje mirė, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
1974 metais gimusi moteris į ligoninę buvo atvežta apie 13.30 val. Jai buvo nustatytas 4,2 promilės girtumas.
Maždaug po trijų valandų, apie 18.45 val., moteris mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
