2025-11-15 13:12
BNS inf.
Masinė avarija Molėtų rajone: aiškinamasi, kodėl BMW išlėkė prieš eismą

Molėtų rajone penktadienio vakarą susidūrė trys lengvieji automobiliai, šeštadienį pranešė Utenos policija.

Nelaimė įvyko apie 18 val. kelyje Raudondvaris-Giedraičiai-Molėtai ties 47-uoju kilometru.

Pirminiais duomenimis, į Giedraičių miestelio pusę važiavusį automobilį „Skoda Octavia“ trenkėsi į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs link Molėtų miesto judėjęs automobilis BMW.

Nuo smūgio „Skoda“ sukdamasi atsitrenkė į kitą priešpriešinėje eismo juostoje važiavusį automobilį „Volvo V70“.

„Skoda Octavia“ keleivė, gimusi 1935 metais, dėl sužalojimų išvežta į ligoninę.

Visų trijų transporto priemonių vairuotojai, gimę 1974 metais, 2003 metais ir 2004 metais, buvo blaivūs.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

