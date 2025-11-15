Masinė avarija Molėtų rajone: aiškinamasi, kodėl BMW išlėkė prieš eismą

Molėtų rajone penktadienio vakarą susidūrė trys lengvieji automobiliai, šeštadienį pranešė Utenos policija.
Nelaimė įvyko apie 18 val. kelyje Raudondvaris-Giedraičiai-Molėtai ties 47-uoju kilometru.
Pirminiais duomenimis, į Giedraičių miestelio pusę važiavusį automobilį „Skoda Octavia“ trenkėsi į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs link Molėtų miesto judėjęs automobilis BMW.
Nuo smūgio „Skoda“ sukdamasi atsitrenkė į kitą priešpriešinėje eismo juostoje važiavusį automobilį „Volvo V70“.
„Skoda Octavia“ keleivė, gimusi 1935 metais, dėl sužalojimų išvežta į ligoninę.
Visų trijų transporto priemonių vairuotojai, gimę 1974 metais, 2003 metais ir 2004 metais, buvo blaivūs.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
