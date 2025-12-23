Kraupi nelaimė grįžtant iš pajūrio – abu tėvai kritinės būklės: vaikai šaukiasi pagalbos

Paramos fondo portale whydonate.com Jonas ir Gabrielė, vaikai tėvų, kurie pateko į tragišką avariją, papasakojo visą šeimos istoriją ir prisiminė tą siaubingą ir lemtingą auto įvykį, po kurio negrįžtamai sugriuvo jų šeimos ramybė.
Kaip pasakoja vaikai, jų tėvai Rūta ir Danas Gaškauskai su savo mažu šuneliu Luna važiavo iš pajūrio atgal namo, į savo gimtąjį miestą. Likus vos keliems kilometrams iki namų įvyko tragedija. „Kelyje staiga smarkiai pablogėjo tėčio sveikata. Jis prarado automobilio kontrolę ir įvyko avarija. Nebuvo kitų automobilių, nebuvo dramatiškos kino scenos – tik vienas šeimos automobilis, kuris nulėkė nuo kelio ir taip niekada nepasiekė namų. Luna žuvo vietoje.
Mūsų tėvai buvo išvežti į skirtingas ligonines, abu – kritinės būklės. Nuo tos akimirkos mūsų gyvenimas susitraukė iki laukiamųjų salių, gydytojų skambučių ir nuolatinės baimės netekti vieno arba abiejų tėvų“, – rašo Jonas ir Gabrielė.
Tėvų būklė po avarijos itin sunki – kovoja už gyvybę
Kaip rašo jų vaikai, tėtis Danas išgyveno, tačiau kaina, kurią už tai sumokėjo jo kūnas, sunkiai suvokiama.
„Smūgio metu jis patyrė:
– daugybinius kraujavimus galvos smegenyse ir subarachnoidinį kraujavimą;
– kaklo slankstelių lūžį C5–C6 lygyje su plyšusiais raiščiais;
– sunkų nugaros smegenų pažeidimą;
– daugybinius krūtinės ir juosmens stuburo lūžius;
– papildomus mentės ir vidaus organų sužalojimus.
Išvertus iš medicininės kalbos, tai reiškia, kad mūsų tėvas kovoja už gyvybę ir net jei jis išgyvens, gydytojai mums pasakė, kad jis niekada nevaikščios, negalės judinti rankų, negalės savarankiškai kvėpuoti ar kalbėti“, – pasakoja vaikai.
Anot jų, šiuo metu jis yra intensyvios terapijos skyriuje, palaikomas aparatų ir vaistų, o gydytojai kiekvieną dieną daro viską, ką gali.
Tuo tarpu mama Rūta taip pat patyrė labai rimtų sužalojimų.
Dėl smūgio ji patyrė:
– daugybinius abiejų pusių šonkaulių lūžius – nepažeisti liko vos keli; sutrupintą krūtinkaulį;
– sumuštus plaučius ir gyvybei pavojingus kvėpavimo sutrikimus;
– orą ir kraują krūtinės ertmėje, dėl ko reikėjo drenavimo vamzdelių;
– rankos kaulų lūžius, kuriems prireikė operacijos ir metalinės fiksacijos;
– stuburo lūžius.
Ji pabudo prijungta prie vamzdelių ir aparatų, kovodama dėl kiekvieno įkvėpimo. Ji negali laisvai judėti, negali naudotis ranka, o kiekvienas mažas judesys sukelia skausmą. Priekyje – ilgas operacijų, reabilitacijos ir mokymosi gyventi iš naujo kelias kūne, kuris niekada nebebus toks, koks buvo“, – praneša vaikai.
Būtinos lėšos gydymui
Į avariją papuolusių sutuoktinių vaikai nurodo, kad jeigu tai būtų tik širdgėla, jie pakeltų ją vieni. Deja, ši tragedija turi ir kitą – žiaurią pusę.
„Mūsų tėvai neturėjo santaupų. Viskas buvo skirta vėžio gydymui, kasdienėms išlaidoms ir mažos kepyklėlės bei namų išlaikymui. Jų automobilis turėjo tik privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą, todėl jokios išmokos, galinčios padėti atstatyti gyvenimą, nebus.
Nėra jokio gyvybės ar nelaimingų atsitikimų draudimo, kuris dabar galėtų padėti. Namas, kurį jie sukūrė kartu, vis dar turi būti šildomas, prižiūrimas ir apmokamas – net ir tada, kai jie guli ligoninės lovose“, – nurodo vaikai.
Kaip patys pasakoja, jie per vieną naktį tapo atsakingi ne tik už emocinius sprendimus, bet už viską: medicininį transportą, būsimus slaugytojus, namų pritaikymą, skolas, dokumentus ir paprastą faktą, kad maistas ir elektra kainuoja.
„Mes nesame turtinga šeima. Mes esame tiesiog du suaugę vaikai, kurie iš „bandymo kurti savo gyvenimus“ per vieną naktį atsidūrė situacijoje „bandome išlaikyti tėvus gyvus ir suteikti jiems orumą“.
Todėl mes sukūrėme šią paramos rinkimo kampaniją ir taip pat įregistravome oficialų ne pelno siekiantį fondą jų vardu – Rūtos ir Dano Gaškauskų paramos fondą – kad kiekvienas euras būtų valdomas skaidriai ir naudojamas tik jų gydymui ir priežiūrai“, – rašo jie.
Pasak jų, kiekviena auka tiesiogiai palies dviejų žmonių, visą gyvenimą besirūpinusių kitais, o dabar nebegalinčių pasirūpinti savimi, gyvenimus.
Norinčius prisidėti prie Rūtos ir Dano gydymo, galite tai padaryti čia.
Padėti Gabrielės tėvams lietuviai gali ir bankiniu pavedimu:
VšĮ RŪTOS IR DANO GAŠKAUSKŲ PARAMOS FONDAS
Sąskaitos Nr: LT227300010198806786
Banko pavadinimas: SWEDBANK,
AB Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22
Taip šiuo sunkiu metu šeimai galima padėti ir per „Go Fund Me“.
