 Judriame prospekte Kaune susidūrė trys automobiliai

Judriame prospekte Kaune susidūrė trys automobiliai

2026-01-15 12:09 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį priešpiet Vytauto prospekte susidūrė trys lengvieji automobiliai. 

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Visi trys – „Volkswagen“ markės.

Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, tad kreipėsi į policijos pareigūnus. Pranešimo pareigūnai sulaukė 10.29 val. 

Kaip portalui kauno.diena.lt sakė Kauno policijos budėtojas, atvykus pareigūnams ir įvertinus aplinkybes, vairuotojai susitarė ir užpildė eismo įvykio deklaraciją. 

Žmonės per šią nelaimę nesužeisti. Portalo kauno.diena.lt fotografo nuotraukose matyti, kad vienas lengvųjų automobilių po avarijos toliau važiuoti nebegali – jam išlūžo ratas.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija
Avarija Vytauto prospekte
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų