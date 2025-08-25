Ieškomas Sigitas: išėjo iš namų ir dingo

Anot policijos, rugpjūčio 22 d. apie 8.15 val. iš namų Panevėžyje išėjo Sigitas Stonis, gim. 1963 m.
S. Stonio požymiai: ūgis apie 176 cm, vidutinio kūno sudėjimo, pražilusiais plaukais.
Išeidamas iš namų p. Sigitas buvo apsirengęs mėlynos spalvos džinsais. Galimai vilkėjo šviesios spalvos marškinėlius, su savimi turėjo pilkos spalvos „Nike“ firmos kuprinę.
Pastebėjus Sigitą prašoma pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajai tyrėjai Danguolei Šermukšnienei, telefonu +370 684 53 643 el. p. [email protected] arba 112.
