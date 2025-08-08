Iš globos namų Jonavoje išėjo ir dingo Kęstutis: gal matėte?

Anot Kauno AVPK, vyras, gimęs 1962 metais, liepos 21 d. išėjo iš globos namų, esančių Jonavoje, Girelės gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Senjoro požymiai: vidutinio kūno sudėjimo, ūgis apie 170 cm, trumpų žilų plaukų. Vyras vilkėjo tamsiai mėlyną striukę, mėlynos spalvos džinsines kelnes, avėjo sportinius batelius, vaikšto su lazdele.
Asmenis, mačiusius ar žinančius K. Gulbino buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno AVPK telefonu +370 652 41541 arba 112, rašyti el. paštu: [email protected].
