Nakties operacija Dainavos daugiabutyje: kokiems nusikaltimams bandė sutrukdyti pareigūnai?

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė praneša pirmadienį apie 1.38 val. sulaukusi policijos prašymo patekti į vieną V. Krėvės prospekto butą. Į šį pirmojo aukšto butą patekta per langą, pasilypėjus iki jo kopėčiomis ir panaudojus laužtuvą.
Ugniagesių gelbėtojų suvestinės informacija baigiasi įdomiausioje vietoje – „į butą įleisti policijos pareigūnai.“
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad šturmuotame penkiaaukščio, esančio Draugystės parko prieigose, bute buvo rasta iš globos namų be leidimo pasišalinusi nepilnametė.
Apie tai, kad ši septyniolikmetė vidury nakties pasišalino iš vieno šeiminio Vaikų globos namų buto, informuodama globėją, kad planuoja vykti pas draugą, policijai buvo pranešta 20 minučių po vidurnakčio.
Minėto draugo, gyvenančio kitame Kauno mikrorajone, bute, padedant ugniagesiams gelbėtojams, ji buvo rasta 1.40 val., t.y. dar nepaskelbus oficialios šios nepilnametės paieškos. Teigiama, kad blaivi, kaip ir kartu buvęs 29-erių metų draugas.
Buto šeimininkas nesulaikytas, tačiau nepilnametę jo viešnią policija grąžino globėjai.
Nepradėtas kol kas, anot policijos atstovės, ir joks tyrimas dėl šio įvykio – dar sprendžiama, kaip teisiškai jį įvertinti.
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę tik už jaunesnio negu šešiolikos metų asmens viliojimą seksualiniams veiksmams bei tvirkinimą. Tačiau suaugęs asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už nepilnamečio, t.y. vyresnio kaip keturiolikos metų asmens privertimą lytiškai santykiauti, seksualinį prievartavimą ar išžaginimą. Ir už tai yra numatytos griežtos su laisvės atėmimu susijusios bausmės. Tačiau minėtais atvejais turi būti naudojama prievarta.
