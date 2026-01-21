Sinkevičius reikalauja iš pareigų pasitraukti „Jonavos“ prezidentą Vaidą Vaškevičių

Jei V. Vaškevičius neįvykdys nurodymo, bus svarstoma dėl tolimesnio klubo finansavimo savivaldybės lėšomis.
„Mūsų tikslas buvo, yra ir bus turėti konkurencingą bei miestą reprezentuojančią komandą LKL. Dėl to susitikimo metu V. Vaškevičiaus pareikalavau trauktis iš pareigų ir ieškoti profesionalaus sporto direktoriaus“, – trečiadienį feisbuke rašė M. Sinkevičius.
„Jei reikalavimai nebus išpildyti, Jonavos rajono savivaldybės taryboje spręsime, ar toliau finansuoti šį klubą“, – teigė jis.
BNS rašė, kad Kauno apygardos teismas praėjusią savaitę baudžiamojoje byloje dėl transporto priemonės vairavimo esant apsvaigus nuo alkoholio iš esmės paliko galioti pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį krepšinio klubo „Jonava“ prezidentui V. Vaškevičiui.
Nuteistasis krepšinio klubo prezidentas V. Vaškevičius apeliaciniu skundu prašė panaikinti 2025 metų birželio 17 dienos Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų nuosprendį, kuriuo jis buvo pripažintas kaltu dėl vairavimo išgėrus, ir jį išteisinti arba sumažinti konfiskuotino automobilio vertės ekvivalentą.
Teismas, atsižvelgęs į nuteistojo pateiktą turto vertinimo deklaraciją, tenkino pastarąjį prašymą dėl turto vertės ekvivalento, o likusią nuosprendžio dalį paliko nepakeistą.
Anot M. Sinkevičiaus, po pastarojo teismo sprendimo jis susitiko su V. Vaškevičiumi aptarti susidariusios situacijos.
Jonavos rajono meras pabrėžė, kad savivaldybės, “kaip pagrindinio „Jonava Hipocredit“ rėmėjo, netenkina ne tik prezidento užklasinė veikla, bet ir klubo rezultatai, vadyba bei komunikacija“.
Kaip skelbė BNS, baudžiamosios bylos duomenimis, 2024 metų balandžio 10-ąją Jonavoje V. Vaškevičius, vairuodamas darbovietei priklausantį automobilį BMW, pažeidė kelių eismo taisykles. Nustatyta, kad V. Vaškevičius, nepaisydamas kelių ženklinimo, įvažiavo į draudžiamą zoną ir, atlikdamas lenkimo manevrą, susidūrė su kita transporto priemone. Po susidūrimo jonaviškis pasišalino iš įvykio vietos, o vėliau, iki eismo įvykio aplinkybių nustatymo, vartojo alkoholį.
Policijos pareigūnai iš eismo įvykio vietos pasišalinusį V. Vaškevičių surado jo darbovietėje. Jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,34 promilės.
Kauno apylinkės teismas V. Vaškevičiui skyrė ketverių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant vieniems metams ir šešiems mėnesiams.
Teismas taip pat skyrė teisės vairuoti transporto priemones atėmimą pusantrų metų.
Subendrinus laisvės atėmimo bausmę su ankstesniu teismo nuosprendžiu, papildomai skirta 11,3 tūkst. eurų bauda. Taip pat buvo skirtas turto konfiskavimas, išieškant 10,4 tūkst. eurų konfiskuotinos automobilio vertės ekvivalentą, bei kitos baudžiamojo poveikio priemonės.
Neblaivus prie vairo „Jonavos“ prezidentas buvo pagautas ir pernai – gruodžio 11 dieną. Tada vyras sustabdytas Jonavoje per policijos reidą ir jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,46 promilės.
Generalinė prokuratūra teigė, kad dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai