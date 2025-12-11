 Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras

Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras

2025-12-11 13:05
BNS inf.

Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras, ketvirtadienį pranešė policija.

Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras
Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gaisras kilo Kuršėnuose.

Žuvęs vyras buvo gimęs 1962 metais. Dar vienas 1969 metais gimęs vyras pristatytas į ligoninę dėl kūno nudegimų bei galimai apsinuodijimo.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
gaisras
nudegimai
apsinuodjimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų