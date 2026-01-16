Dviejų aukštų gyvenamajame name – sprogimas: pasislinko sienos

Nuo sprogimo pasislinko mūrinio namo sienos, išbyrėjo langai. Apdegė rūsys, laiptinės, aprūko sienos.
Nudegimus patyrė vyras, kurį medikai apžiūrėjo vietoje.
Nesaugus namas aptvertas „Stop“ juosta.
Ukmergės rajone, Liaušių kaime, ketvirtadienį dviejų aukštų gyvenamajame name gaisro metu sprogo dujų balionas, nukentėjo žmogus, suniokotas pastatas, penktadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
