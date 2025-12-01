 Šalia apvirtusio keturračio – vyro lavonas

Šalia apvirtusio keturračio – vyro lavonas

2025-12-07 09:01
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Prieš vidurnaktį Radviliškio rajone rastas keturratis, šalia jo buvo mirusio vyro kūnas.

Šalia apvirtusio keturračio – vyro lavonas / Asociatyvi freepik nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį apie 23.55 val. Gulbinų kaime, Žadikės gatvėje, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs keturratis „Cfmoto Cforce 850XC“.

Šalia keturračio rastas mirusio vyro, gimusio 1978 metais, kūnas.

 

Šiame straipsnyje:
Radviliškio rajonas
keturratis
vyro lavonas

Police please
Reik statistikos kiek užsimušė su keturačiais per metus ir kiek per petilietką ir dešimtmetį kai jie tik paplito. O kiek dar traumuotų, sulaužytų. Sekančiame straipsnyje gal surinksite info apie ,,puikią,, transporto priemonę.
Visi komentarai (1)

