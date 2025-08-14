Alytuje per avariją žuvo motociklininkas

Alytaus apskrities policijos duomenimis, apie 14.30 val. Pramonės gatvėje 1989 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Suzuki“ ir su juo susidūrė.
Eismo įvykio metu buvo sunkiai sužalotas 1988 metais gimęs motociklo vairuotojas. Po medikų gaivinamo, vyrui konstatuota mirtis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai