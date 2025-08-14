 Alytuje per avariją žuvo motociklininkas

Alytuje per avariją žuvo motociklininkas

2025-08-14 17:01
BNS inf.

Alytuje ketvirtadienį susidūrus automobiliui „VW Sharan“ ir motociklui, žuvo pastarojo vairuotojas.

Alytuje per avariją žuvo motociklininkas / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Alytaus apskrities policijos duomenimis, apie 14.30 val. Pramonės gatvėje 1989 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Suzuki“ ir su juo susidūrė.

Eismo įvykio metu buvo sunkiai sužalotas 1988 metais gimęs motociklo vairuotojas. Po medikų gaivinamo, vyrui konstatuota mirtis.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

