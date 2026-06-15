Ieškomas Mažeikiuose dingęs dvylikametis Laurynas

Kaip nurodoma Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pranešime, Laurynas Purmalis (gim. 2014 m.) sekmadienį apie 11 val. iš namų, esančių Mažeikiuose, Sodų skersgatvyje, išėjo išnešti šiukšlių ir dingo.
Berniukas su savimi neturėjo mobiliojo ryšio telefono – jis buvo paliktas namuose. Nepilnametis, anot policijos, taip pat neturėjo su savimi pinigų.
L. Purmalio požymiai: apie 160 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, sveria apie 50 kg, šviesiai rudų plaukų, trumpo kirpimo, žydrų akių. Išskirtinių bruožų ant kūno berniukas neturi.
Dingimo metu nepilnametis vilkėjo rusvai žalsvos spalvos kelnes su kareiviškais elementais, avėjo juodos spalvos sportinius batus, dėvėjo salotinės spalvos trumpomis rankovėmis marškinėlius, taip pat galėjo vilkėti kareiviškos spalvos megztinį su gobtuvu, velkamą per galvą.
Telšių AVPK prašo visuomenės pagalbos nepilnamečio paieškoje: pastebėjus berniuką ar žinant jo buvimo vietą, prašoma nedelsiant skambinti policijos budėtojams tel. +370 700 63702 arba skubios pagalbos telefonu 112.
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