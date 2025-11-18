Uostamiestyje sukčiai apgavo dvi senjores

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, pirmadienį teisėsauga sulaukė 76-erių moters pareiškimo. Jame uostamiesčio gyventoja nurodė, kad nuo šių metų rugpjūčio 4 iki lapkričio 13 dienos nepažįstami asmenys apgaule per kelis kartus išviliojo 8 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną į Klaipėdos policiją kreipėsi 68-erių moteris. Ji nurodė, kad praėjusį penktadienį jai paskambino rusakalbė moteris, kuri tikino, neva norint gauti kompensaciją už nekokybišką prekę, reikia prisijungti prie el. bankininkystės. Tai padariusi pareiškėja pastebėjo, kad apgaulės būdu iš jos banko sąskaitos pasisavinta 5 tūkst. eurų.
Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
