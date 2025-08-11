Tragedija viešajame transporte: po griuvimo maršrutiniame taksi mirė keleivė

„Penktadienį ligoninėje mirė garbaus amžiaus moteris, kuri antradienį griuvo ir susižalojo maršrutiniame taksi. Esame sukrėsti šios tragedijos – niekada dar tokios nelaimės per visą įstaigos darbo laiką nėra buvę. Nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius. Dėkojame maršrutinio taksi bendrakeleiviams, bandžiusiems padėti nukentėjusiai, kol laukta medikų.
Policija įvertins visas nelaimės aplinkybes. Mums gi, visiems viešojo transporto sistemos dalyviams, tai yra skaudi proga prisiminti taisykles. Klaipėdos keleivių vežimo taisyklės nustato, kad keleivis privalo pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti, o stovint – laikytis už turėklų.
Prašome šios taisyklės laikytis patiems, prašome ją priminti ir artimiesiems – ypač garbaus amžiaus ir vaikams. Važiuokime autobusu saugiai!“ – savo „Facebook“ paskyroje rašė „Klaipėdos keleivinis transportas“.
Pasak bendrovės, tai pirmas toks mirtinas incidentas per visą įmonės veiklos istoriją. Tragedija paskatino dar kartą atkreipti dėmesį į keleivių saugumą – tiek sėdint, tiek stovint kelionės metu.
Visgi, po įrašu pasipylė aštrūs keleivių komentarai, atkreipiantys dėmesį į vairuotojų elgesį ir galimą ryšį su nelaimėmis.
Vieni keleiviai tvirtina, kad dalis vairuotojų yra „labai nekvalifikuoti“, priekaištauja dėl staigaus stabdymo, pavojingo greičio ir nepagarbaus bendravimo.
„Aprėkia keleivius, per staigiai stabdo stotelių zonoje, kai keleiviai jau juda durų link, lekia 70 ar 80 km per valandą greičiu sankryžose per raudoną. Ypač tuo pasižymi 8 ir 9 maršruto vairuotojai“, – rašė vienas komentatorius.
Kiti pabrėžė, kad vairuotojai pradeda važiuoti vos keleiviai įlipa, nepalaukdami, kol senjorai ar žmonės su vaikais spės atsisėsti ar bent įsikibti.
„Žmonės tik sulipa į autobusus, iškart gazo pedalas minamas pilnai. Kaip manot, pensininkai spėja su lazdelėm, visokiais skausmais pribėgti į sedimas vietas? Nu, nemanau. Net įsikibt nespėji, tik pyst, tavę jau atgal neša, nes kažkokie bukagalviai neduoda net atsisėst žmogui!“ – teigė kitas komentatorius.
Dar vienas keleivis pastebėjo, kad „STOP“ mygtuko paspaudimas ne visada garantuoja sustojimą:
„Vairuotojai lekia kaip F1: net ir paspaudus „STOP“ mygtuką, jie pirmiausia žiūri, ar keleivis jau atsistojo ir eina prie durų išlipti, kol autobusas dar juda... Tik tada pradeda stabdyti. Jei keleiviai dar sėdi, vairuotojas dažnai pravažiuoja stotelę, manydamas, kad „STOP“ mygtukas paspaustas per klaidą. Reikia aiškiai paaiškinti vairuotojams: „STOP“ mygtukas → privaloma sustoti → tik tada laukti, kol keleivis atsikels ir išlips“.
Bendra komentatorių nuomonė – viešajame transporte saugumo taisyklės turėtų galioti ne tik keleiviams, bet ir vairuotojams, o pastariesiems būtina priminti atsakingo, saugaus ir pagarbaus vairavimo principus.
