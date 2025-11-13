 Girtą vairuotoją gynusi keleivė sužalojo policininką

2025-11-13 12:04
BNS inf.

Vilniuje pareigūnams pasipriešinusi moteris sužalojo policininką, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Girtą vairuotoją gynusi keleivė sužalojo policininką / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Incidentas įvyko, kai Ragučio-Jundos gatvių sankryžoje buvo sustabdytas automobilis, kurį vairavo neblaivus 1982 metais gimęs vyras. Jam fiksuotas 2,21 promilės girtumas.

Automobilio vairuotojas elgėsi agresyviai bei nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, jam buvo uždėti antrankiai, teigiama pranešime.

Kartu automobilyje važiavusi blaivumą tikrintis atsisakiusi 1981 metais gimusi moteris aktyviais veiksmais pasipriešino 1992 metais gimusiam policijos pareigūnui.

Moteris uždaryta į areštinę, tuo tarpu pareigūnas patirtus sužalojimus gydosi namuose.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

