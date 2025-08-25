Klaipėdoje pavežėjui atsisakius suteikti paslaugas, moteris apspardė jo automobilį

Konfliktas įvyko sekmadienį, apie 13 valandą. Žala – 300 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo.
Uostamiestyje, Šilutės plente esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, vyrui atsisakius suteikti pavėžėjimo paslaugą ir įvykus žodiniam konfliktui su nepažįstama moterimi, ši tyčia spyrė ir apgadino pavežėjo automobilį „Mercedes Benz“, pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija.
Konfliktas įvyko sekmadienį, apie 13 valandą. Žala – 300 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo.
Naujausi komentarai