Teismas „čekiukų“ byloje: Šilutės vicemeras turi savivaldybei grąžinti daugiau nei 16 tūkst. eurų

Jis paliko nepakeistą šių metų kovo sprendimą, kuriuo Tauragės apylinkės teismas tenkino Generalinės prokuratūros ieškinį ir savivaldybei iš E. Jurjono priteisė 16,4 tūkst. eurų nepagrįstai įgytų lėšų.
Taip pat priteistos 5 proc. metinės palūkanos už minėtą sumą, kol teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas, ir 386 eurai bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.
Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad pagrįstas nurodymas E. Jurjonui grąžinti 12,8 tūkst. eurų už degalus, 2 tūkst. eurų už automobilio detales, 1,3 tūkst. eurų už transporto priemonių remontą ir 138 eurus knygoms, asmeniniams skelbimams, laikraščio prenumeratai įsigyti.
„Apeliantas nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kurie suponuotų nuspręsti priešingai“, – nutartyje nurodė apeliacinės instancijos teismas dėl didžiausios degalams nepagrįstai kompensuotos sumos.
Teismas taip pat konstatavo, jog E. Jurjono išlaidos automobilio detalėms, tepalui pirkti nebuvo susijusios su tarybos nario funkcijų vykdymu, o savivaldybės lėšomis remontuodamas kitų asmenų automobilius politikas elgėsi nesąžiningai.
„Atsakovas (E. Jurjonas – BNS) nepagrindė, jog trečiojo asmens (savivaldybės – BNS) jam išmokėtą minėtą piniginę sumą gavo esant teisiniam pagrindui ir tokiu būdu nesąžiningai praturtėjo trečiojo asmens sąskaita“, – nusprendė teismas.
„Pripažintina, kad atsakovas nesąžiningai kreipėsi dėl išmokas su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms padengti. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo kitaip vertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl kuro, automobilių remonto, detalių, tepalų, kanceliarinių prekių pirkimo“, – teigiama nutartyje.
Tokį sprendimą priėmė Jolantos Gailevičienės pirmininkaujama trijų teisėjų kolegija, išnagrinėjusi E. Jurjono apeliacinį skundą, kuriuo politikas prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir atmesti prokuratūros ieškinį.
„Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialiosios bei proceso teisės normas, rėmėsi aktualia teismų praktika, teisingai nustatė faktines aplinkybes ir įvertino bylai pateiktus įrodymus“, – nurodė Klaipėdos apygardos teismas.
Jo sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Prokuratūra su E. Jurjonu bylinėjosi dėl 2019–2023 metais jam būnant Šilutės rajono tarybos nariu nepagrįstai kompensuotų lėšų. Iš viso praėjusią kadenciją politikui atlyginta 24,3 tūkst. eurų tarybos nario veiklos išlaidų.
