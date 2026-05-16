 Sukčiai iš Kretingos gyventojos išviliojo 14 tūkst. eurų

Sukčiai iš Kretingos gyventojos išviliojo 14 tūkst. eurų

2026-05-16 10:07
BNS inf.

Sukčiai iš Kretingos gyventojos išviliojo 14 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

Pinigai
Pinigai / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

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Komentarai

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elena
teisingai nereikia tiketi skambuciais ir atiduoti pinigus bele kam
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Kopūstas.
O, turtinga Sęnė Besmegęnė. Nu ir gerai, durniems pinigai gi nereikalingi.
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