2025-10-29 09:50
BNS inf.

Šilutėje, Kęstučio gatvėje, pavogtas vyrui priklausantis automobilis  „Porsche Panamera Turbo“, nuostolis 42 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Tauragės apskrities policija.

Šilutėje pavogtas 42 tūkst. eurų kainuojantis automobilis „Porsche"

