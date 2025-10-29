Šilutėje pavogtas 42 tūkst. eurų kainuojantis automobilis „Porsche“

1985 metais gimusio vyro automobilio vagystė įvykdyta spalio 26-osios pavakarę arba vakarą iš daugiabučio stovėjimo aikštelės.
Šilutėje, Kęstučio gatvėje, pavogtas vyrui priklausantis automobilis „Porsche Panamera Turbo“, nuostolis 42 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Tauragės apskrities policija.
