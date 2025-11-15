 Senolė neteko santaupų, patikėjusi netikra giminaite

prie parduotuvės sutiktą apgavikę parsivedė į namus
2025-11-15 11:28
Asta Aleksėjūnaitė

Į uostamiesčio policiją kreipėsi 86 metų klaipėdietė, kuri neteko apvalios sumos. Senolė policijai pranešė, kad lapkričio 14 d. apie 12.30 val. prie Taikos prospekte esančios parduotuvės prie jos priėjo moteris. 

Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.
Tačiau ponia prisistatė esanti močiutės giminaitė.

Pensininkė, panašu, kad pakvietė sutiktąją į namus. Pareiškime močiutė nurodė, kad kartu parėjus į namus, pareiškėja moteriai atidavė 4 tūkst. eurų.

O moteriai išėjus, senolė pastebėjo, kad dingo dar 2 tūkst. eurų. Žala – 6 tūkst. eurų.

Pradėtas vagystės tyrimas.

Dar viena moteris neteko pinigų taip pat keistomis aplinkybėmis.

Į policiją kreipėsi 1950 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad lapkričio 14 d. apie 14.42 val. ji bute nepažįstamiems asmenims padavė savo banko kortelę, kuria pasinaudojus bankomate, buvo pasisavinta 180 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

