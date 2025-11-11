Neadekvatus klaipėdietis gąsdino kaimynus: per langą skriejo vazonai

Kol kas neturima oficialaus atsakymo, kodėl 44-erių vyras pradėjo pro laiptinės langą mėtyti gėlių vazonus.
Matyt, pagalbą iškvietę kaimynai baiminosi, kad nenukentėtų ne tik šis asmuo, bet ir aplinkiniai. Vyro siautėjimo metu žmonės baiminosi išeiti iš savo butų.
Vazonai skriejo žemyn ir dužo netoli stovinčių automobilių. Tokiu metu kieme galėjo žaisti vaikai ar pro šalį eiti koks nors žmogus.
Pirmadienį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai kriminalinių įvykių suvestinėje rašė, kad vyras daužė vazonus laiptinėje ir jau sudaužytus juos mėtė į lauką.
Baisiausiai atrodė laiptinė, joje mėtėsi sumaitoti augalai, vazonų šukės, grindis nuklojo žemės.
Atrodo, kad vyras nebuvo vartojęs alkoholio. Panašu, kad jam sutriko sveikata, tik kodėl taip atsitiko, nelabai aišku. Esama įtarimų, kad jo elgesį galėjo paveikti narkotikai.
Bute, kur gyvena šis asmuo, pareigūnai rado kanapių. Ar būtent jų vartojimas galėjo paveikti vyro elgesį, dar aiškinamasi.
Kadangi vyras elgėsi neadekvačiai, jis medikų ekipažo buvo išgabentas į specializuotą gydymo įstaigą.
Pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus.
Vienas jų dėl viešoje vietoje įžūliu elgesiu, piktybiškais ar net vandališkais veiksmais demonstruotos nepagarbos aplinkiniams ir visuomenės rimties sutrikdymo.
Antrasis – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Naujausi komentarai