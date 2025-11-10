Policija prašo gyventojų pagalbos – dingo moteris

Pareigūnai pranešė, kad moteris yra apie 175 cm. ūgio, rusvų plaukų, galėjo vilkėti pilką striukę, mūvėti mėlynus džinsus, su savimi turėti žalsvai rusvą kuprinę.
Žinančius moters buvimo vietą policija prašo skambinti 112 arba 070060712.
Pareigūnai ieško 29 m. Aušros B., kuri dingo šiandien, lapkričio 10 d., Skuodo rajone, Mažųjų Rūšupių kaime.
