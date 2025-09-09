Klaipėdoje ieškomas dingęs paauglys

Rugsėjo 9 d. pranešta, kad vaikinas išėjo iš namų, esančių Žolynų gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Pareigūnų duomenimis, Vykintas yra apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių trumpų plaukų, mėlynų akių.
Išeidamas jis vilkėjo pilkos spalvos džemperį su juodos spalvos viršumi, mėlynos spalvos marškinėlius trumpomis rankovėmis su užrašu „R/C“, mūvėjo tamsios spalvos šortus bei avėjo juodos spalvos sportbačius.
Ką nors žinančius apie vaikino buvimo vietą gyventojus policija prašo nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba telefonu 070060712.
