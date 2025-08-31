Į trasą – be vairuotojo pažymėjimo, bet su narkotikais

Patikrinimui vyras sustabdytas rugpjūčio 30 d. apie 19.35 val.
Reidas vyko Klaipėdoje, Bangų ir Kooperacijos gatvių sankryžoje.
Automobilyje „Citroen C5“, kurį vairavo teisės vairuoti neturintis 1997 m. gim. vyras, rastas maišelis su augalinės kilmės medžiaga.
Asmeniui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą. Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Dar vienas veikėjas įkliuvo Palangoje.
Anot policijos, rugpjūčio 30 d. apie 21.50 val. Palangoje, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje pas 2007 m. gim. vyrą rasta suktinė su įtariama narkotinėmis medžiagomis.
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
