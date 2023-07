Į kurortą važiavusios moterys liko be daiktų: gerą žinią išgirdo tik viena

Nukeliauti į kurortą ir išlipus iš autobuso sužinoti, kad dingo visi daiktai, – menkas malonumas. Būtent taip per kelias pastarąsias savaites atsitiko dviem moterims.

Daiktai, verti tūkstančio

Pirmadienį po vidurdienio iš Kauno į Palangą atvažiavusi jauna moteris laukė, kol visi keleiviai iš autobuso bagažo skyriaus pasiims savo lagaminus. Šis skyrius ištuštėjo, ir moteris suprato, kad jos lagamino ten nėra.

Tądien ji į policiją nesikreipė, galbūt tikėjosi, kad kas nors per apsirikimą pasiėmė ne savo lagaminą ir svetimą daiktą atneš į stotį.

Antradienio rytą nukentėjusioji kreipėsi į Palangos policiją ir pranešė, kad prarastą mantą vertina 1 005 eurais.

Lagamine buvo moters telefonas, higienos ir kosmetikos reikmenys, auskarai, drabužiai ir kiti asmeniniai daiktai.

Kurorto policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Rankinė buvo Klaipėdoje

Tai buvo antras panašus atvejis per porą savaičių.

Birželio 26 d. Palangoje iš autobuso išlipusi pagyvenusi moteris pasigedo savo rankinės.

Policija jau buvo pradėjusi tyrimą, pareigūnai rinko medžiagą, kai paskambino pareiškimo autorė ir papasakojo savo nešmenę atgavusi.

Pasirodo, su ja susisiekė Klaipėdos autobusų stotyje jos daiktus netyčia paėmęs žmogus.

Netrukus įvyko apsikeitimas lagaminais, todėl pareigūnai nutraukė pradėtą pasirengimą ikiteisminiams tyrimui.

Bagažo neženklina

Vienos didžiausių tarpmiestinių pervežimų įmonės „Kautra“ eismo tarnybos vadovas Alvydas Periokas pasakojo, kad ir pats ne kartą yra vežęs atkeisti lagaminus, nes žmonės netyčia, neturėdami tikslo pasisavinti svetimus daiktus, pasiėmė ne savo bagažą.

Pagal taisykles, rankines į bagažo skyrių turi padėti ir keleiviams išlipant paduoti autobuso ekipažas.

Vairuotojai tuo pačiu metu turi ir kitų rūpesčių: jie tikrina bilietus, pakabina ant specialaus laikiklio dviračius. Nemažai rūpesčių vairuotojai turi ir tada, kai reikia atiduoti lagaminus bei rankines.

Niekas nenori, kad taip atsitiktų, bet jei atsitinka, nepaliekame žmogaus bėdoje, bandome susikalbėti ir ieškome būdų atlyginti žalą.

„Bagažas nėra niekaip žymimas. Kiekvienas ima savo lagaminą. Klaidų pasitaiko, būna, kad sukeistos rankinės keliauja net iš kito miesto. Tokie atvejai nėra dažni, bet per metus vienas antras pasitaiko, – patikino A. Periokas. – Atskiru ženklinimu žymimas bagažas tik tarptautiniuose maršrutuose, kad važiuojant per valstybės sieną būtų aišku, kurio keleivio kuris bagažas. Tai darydavome dėl pasienio patikros, kad radę uždraustą daiktą pareigūnai žinotų, kam jis priklauso. Lietuvoje to nedarome, nes ir didelio poreikio nėra. Jei dar ir lagaminus žymėtume, pasirengimas kelionei dar labiau užsivilkintų.“

Nemažai metų pervežimų kompanijoje dirbantis A. Periokas patikino, kad drastiškų bagažo vagysčių nepamena.

Kai dingsta rankinės ar lagaminai, apie tai pranešama policijai, o keleiviui praradimus kompensuoja draudimo bendrovė.

„Niekas nenori, kad taip atsitiktų, bet jei atsitinka, nepaliekame žmogaus bėdoje, bandome susikalbėti ir ieškome būdų atlyginti žalą“, – patikino bendrovės „Kautra“ eismo tarnybos vadovas.