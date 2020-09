Gyvūnų globėjai Kretingos rajone išgelbėjo dar šešis šunis

„2020 09 06, 01.20 val., „Nuaras“ kartu su būriu žmonių gelbėja šuniukus iš Kretingos rajone Tolių kaime esančios daugyklos“, – feisbuke rašė gyvūnų globėjai.

„Ačiū žmonėms, kurie talkinate. Jūs nerealūs! Ačiū „Nuaro“ darbuotojams, kurie pradeda antrą parą be miego. Paimti dar šeši šunys. Šunų buvo daugiau, darbuotojai matė savo akimis. Tačiau pamiršo darbo pažymėjimą, kurio teko vykti atsivežti. Sulakstė greitai, per 20 minučių. Tačiau dalis gyvūnų per tą laiką dingo. Taip pat įdomus faktas, kad fotografijose kitame taške matyti kai kurie šuniukai dabar surasti čia. Ką tai rodo? Tai, jog yra gerai organizuotas klanas... Todėl teisi „Nuaro“ vadovė, jog gyvūnai turi būti paimami tik tiksliai dokumentuojant ir dalyvaujant policijai, VMVT ar savivaldybės atstovams. Negali šunys būti bet kur, bet kaip išvežami nežinia kur. Atsiprašome už griežtoką toną, esame pavargę labai labai... Parvežam šunis, apgyvendiname ir einame ilsėtis.

Nepykite, jei neatrašysime į žinutes. Visos jos yra labai svarbios, visos skaitomos ir visų jų laukiame – tam pasitelkėme dar daugiau savanorių. Esame stiprūs kol visi kartu – padėsime jiems. Ačiū visiems geros valios žmonėms!

P.S. Rytoj skelbsime šunų foto atpažinimui.

Tikimės, aplinkybės nesutrukdys“, – vylėsi gyvūnų globėjai.

Šiandien pranešta, kad Kretingos rajono policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Pretekstu tam tapo laužavietėje rasta šuns gaišena.

Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, laužavietė rasta pievoje Padvarių kaime.

Galima tik spėti, kad tai penktadienį Padvariuose kilusios nelegalių šunų veisėjų demaskavimo akcijos dalis. Gali būti, kad įtariama žiauriu elgesiu šios veisyklos savininkė ar jos draugas galėjo sudeginti vieną savo augintinių.

Portalas jau rašė, kad Kretingos rajone, Padvarių kaime, savo draugų šuniuko pasigedusi moteris rado jį netoliese įkurtame neteisėtai veikiančiame šunų veislyne.

Pasak įvykio liudininkės, keturkojai buvo uždaryti į nedidelius narvus ir priversti murgdytis savo šlapime bei išmatose. Į šią vietą penktadienį sulėkė tarnybos.

Pareigūnai, VMVT specialistai ir „Nuaro“ atstovai dirbo Kretingos rajone, Padvarių kaime, Slyvų gatvėje esančiame sandėlį primenančiame pastate.

Ketvirtadienį įvykio liudininkė pasigedo draugų škotų terjero. Netoli tos vietos, kur dingo keturkojis ji išgirdo daugybės šunų lojimą, priėjusi prie pastato ji pamatė savo šuniuką narve.

„Pamatėme tikrai kraupų vaizdą, mus visus ištiko šokas. Sandėlio tipo pastate buvo įkalinta daug šunų, visi jie buvo veisliniai. Vaizdas buvo kraupus. Išsigandę, susigūžę šunys laikomi siaubingomis, antisanitarinėmis sąlygomis mažuose garduose, be vandens ir maisto. Patalpoje buvo siaubingas šlapimo, išmatų tvaikas, trūko oro, buvo sunku kvėpuoti. Gardai su šunimis sustatyti keliais aukštais, kuriuose kai kurie šunys vos tilpo. Šunys neprižiūrėti, išsitepę savo pačių išmatomis, guli šlapimo balose tarp grotų“, – dalijosi įspūdžiais moteris.

„Facebook“ nuotr.

Kaip jau rašyta, šeštadienį į atskirą grupę „Gelbėkime gyvūnus iš pragaro“ susibūrę žmonės pranešė, kad naktį jiems pavyko rasti dar keturias vietas, kur dar baisesnėmis sąlygomis laikomi šunys.

4 val. nakties savanoriai paskelbė radę ir išvadavę 41 šunį, 33 gyvūnai – suaugę, dar aštuoni – neseniai gimę.

Šeštadienį „Nuaras“ pasidalijo dar viena žinia. „Dėmesio‼️Per didelius vargus ir paieškas rasta dar viena vieta Tauragės rajone‼️Jau beveik antrą parą nemiegame, o policija neleidžia jų išvesti, nes „šeimininkų“ nėra. Nieko negali daryti, nors vietos, kur laikomi šuniukai, durys atidarytos, o sąlygos siaubingos. Stengiamės imtis visų priemonių, kad šuniukai būtų išgelbėti. Negalime taip paprastai eiti ir jų imti, nes aptverta teritorija. Įžengimas į svetimą teritoriją patraukia baudžiamojon atsakomybėn“, – istoriją sekančius žmones informavo „Nuaras“.