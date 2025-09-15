Gaisras Klaipėdos baseine: paaiškėjo, kur įsiplieskė ugnis

Į įvykio vietą nedelsiant buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgos. Apie įvykį taip pat informuota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis ir Klaipėdos miesto policija.
Įvykio mastas sukėlė nemenką sujudimą, mat incidentas įvyko vienoje lankomiausių miesto vietų.
Gaisras kilo techninėse patalpose
Kaip vėliau pranešė Klaipėdos baseino administracija, gaisro židinys buvo techninėse patalpose. Incidentą pirmieji pastebėjo baseino darbuotojai. Jie nedelsdami reagavo – inicijavo evakuaciją ir pranešė apie įvykį pagalbos tarnyboms.
Dar iki ugniagesių atvykimo baseino personalas pasirūpino, kad visi tuo metu baseine buvę lankytojai būtų saugiai palydėti į lauką.
„Baseino darbuotojai operatyviai reagavo į situaciją ir užtikrino, kad visi lankytojai būtų saugiai evakuoti. Žmonėms pavojaus nebuvo, sužeistųjų nėra“, – rašoma oficialiame Klaipėdos baseino komentare.
Tarnybos situaciją suvaldė greitai
Ugniagesių pajėgos atvyko į vietą netrukus po iškvietimo. Jie užtikrino, kad gaisras neplistų į kitas patalpas, ir greitai lokalizavo kilusį pavojų. Policijos pareigūnai ir medikai taip pat buvo pasirengę padėti, jei būtų prireikę pagalbos evakuotiems žmonėms.
Kol kas oficiali gaisro priežastis nėra patvirtinta. Manoma, kad gaisras galėjo kilti dėl techninių gedimų. Išsamiau aplinkybes aiškinsis specialistai.
Šiuo metu situacija – visiškai suvaldyta. Lankytojai galės saugiai grįžti į įprastas treniruotes, vos tik bus atlikti visi būtini patikrinimai.
