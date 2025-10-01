Būkite budrūs: naujas sukčių taikinys – vairuotojai

Vyriškis viešai pasidalijo į telefoną gauta žinute, kurioje rašoma, esą jis viršijo greitį ir turi susimokėti baudą. Tačiau šis vyras apskritai net nevairuoja.
Žinutėje pateikta ir nuoroda, kur neva galima peržiūrėti „protokolą“ – ant šios nuorodos paspaudus, yra reikalaujama suvesti tam tikrus asmeninius duomenis ir taip galima netekti pinigų.
Pirmiausia akį patraukė elementarios klaidos žinutėje – kiekvienas žodis parašytas netaisyklingai, tad pats pranešimas dėl šios priežasties sukelia įtarimų.
„Tai kad ne gyvenamojoje zonoje viršijote greitį, o zonoje. Įdomu, kokioje ir kokiu tikslu lankėtės, kad taip greitai bėgioti turėjote“, – ironizavo vyriškio pranešimą paskaičiusi moteris.
Šį kartą apgauti nepavyko. Vis dėlto sukčiai originaliausiais būdais taikosi į visus – šiuo atveju lengvai apsigauti gali vairuotojai, kuriems nėra nieko keisto gauti tokio pobūdžio pranešimą apie viršytą greitį ar kitus pažeidimus kelyje.
Netikėtai gavus tokią žinutę, patiklesni žmonės gali nepagalvoję paspausti įtartiną nuorodą ir taip prarasti pinigus ar aferistams pateikti savo asmens duomenis.
