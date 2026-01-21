Sukčiai vėl išviliojo dideles pinigų sumas

Į Kauno policiją kreipėsi 1958 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad nuo sausio 2-osios iki 17 dienos jam skambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 30 tūkst. eurų.
Alytaus apskrities policijai antradienį pranešta, kad sausio 15 dieną į bendrovės elektroninį paštą buvo atsiųsta klaidinanti informacija ir apgaulės būdu išvilioti 9,9 tūkst. eurų.
Į Kėdainių policiją kreipėsi 1964 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad sausio 19–20 dienomis jam skambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, pasakė, jog į jo banko sąskaitą sukčiai pervedė pinigus, kuriuos reikės išgryninti.
Sausio 20-osios vakarą vyras iš savo banko sąskaitos paimtus 14,9 tūkst. eurų atidavė nepažįstamam asmeniui, kuris tą pačią dieną Kauno rajone buvo sulaikytas.
1975 metais gimęs įtariamasis, pas kurį rasti pinigai, uždarytas į areštinę.
