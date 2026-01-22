Už prastą sniego valymą – bauda

Išvežė kalnus
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, 9 100 eurų baudą už netinkamai nuvalytas 13 gatvių pietinėje miesto dalyje gavo bendrovė „Vakarų švara“.
Naujausiais duomenimis, visoje Klaipėdoje buvo išvežti 22 958 kubiniai metrai sniego, skaičiuojama, kad tai – 1 174 mašinos sniego.
„Mūsų darbuotojai nuolat važinėja po miestą, o gyventojų prašymų, skundų ir pranešimų gauname iki šios dienos. Daugelyje vietų dar nuo pirmųjų snygio dienų yra susiformavęs ledo sluoksnis. Tuo metu svarbiausia buvo užtikrinti, kad gatvės nebūtų slidžios. Vėliau kai kuriose vietose – ypač šalutinėse gatvėse ir ant šaligatvių – susikaupė storesni sniego sluoksniai. Juos pabarsčius, sniegas suspaudžiamas ir virsta ledu. Todėl, jei sniegas nėra visiškai nuvalomas ir atskaldomas, problema išlieka. Darbai iki šiol vykdomi ir pietinėje miesto dalyje – Laukininkų, Vyturio, Kuncų, Smiltelės gatvėse, ypač prie švietimo įstaigų. Sniego tikrai išvežta kalnai ir iki šios dienos jis yra tebevežamas“, – sakė I. Kubilienė.
Triukšmas – irgi problema
Pasak I. Kubilienės, darbai vykdomi ir naktimis, tad gyventojai skundžiasi triukšmu, tačiau kitaip sniego nukasti neįmanoma, nes jis yra suledėjęs.
„Vis dar išlieka problemų dėl daugiabučių namų teritorijų. Didžiausia bėda kyla tada, kai žmogus išeina iš savo namų į kiemą, o didelėje kiemo teritorijoje sniegas nėra sutvarkytas. Tai jau administratoriaus atsakomybė. Administratoriai ir toliau raginami tvarkytis, nes, kaip matome, minusinė temperatūra laikysis visą sausį ir nežinia kiek dar vasarį“, – kalbėjo I. Kubilienė.
Anot jos, yra šaligatvių ir gatvių ruožų, kur automobiliai statomi pakraščiuose. Šios vietos yra itin probleminės.
„Kai sniegas nuvalomas pirmą ar antrą kartą, jis nustumiamas į pakraščius, tačiau automobiliai, išvažiuodami iš stovėjimo vietų, vėl „išneša“ sniegą į važiuojamąją dalį. Tuomet jis suspaudžiamas, sušąla ir susidaro ledo kalnai kalneliai. Lėšų požiūriu tai turbūt bus vienas didžiausių biudžetų per pastaruosius kelerius metus“, – pastebėjo I. Kubilienė.
Vis dar išlieka problemų dėl daugiabučių namų teritorijų.
Imsis priemonių?
Gedminų g. seniūnaitė Laimutė Judickienė pasidalijo iš uostamiesčio savivaldybės administracijos gautu laišku, kuriame nurodyta, kad sniegas turi būti pašalintas kaip to reikalaujama Klaipėdos miesto Tvarkymo ir švaros taisyklėse.
Jose nurodyta, kad šaltuoju laikotarpiu turi būti šalinamas sniegas, ledas, barstomas smėlis ir (ar) kitos sniegą ir ledą tirpdančios priemonės taip, kad būtų užtikrintas saugus pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas tvarkomoje teritorijoje.
„Administracijos atsakingam padaliniui nustačius, kad po nurodyto termino teritorija dėl sniego valymo nėra tinkamai prižiūrima, bus taikomos administracinės baudos“, – nurodyta laiške.
Už pietinės miesto dalies gatvių valymą atsakinga bendrovė „Vakarų švara“, už centrinės – „Ecoservice“, o šiaurinės – „Klaipėdos paslaugos“.
Uostamiestyje už šaligatvių valymą atsakingi du rangovai. Pietinę miesto dalį valo bendrovė „Raguvilė“, o šiaurinę – „Klaipėdos želdiniai“.
Naujausi komentarai