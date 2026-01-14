Avarija Tilžės gatvėje: eismas – uždarytas

Avarijos metu susidūrė trys automobiliai.
Dėl eismo įvykio gatvės atkarpa laikinai uždaryta.

Trečiadienio pavakarę Tilžės gatvėje įvyko avarija, dėl kurios šiuo metu eismas yra uždarytas.

