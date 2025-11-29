 Žiema uostamiestyje prasidės rudeniškai

Žiema uostamiestyje prasidės rudeniškai

2025-11-29 05:00
Klaudija Audickaitė

Nors kalendorius jau skelbia žiemos pradžią, Klaipėdoje ateinančią savaitę jos dar tikrai nepajusime. Sinoptikai prognozuoja, kad mieste išsilaikys šiluma, o žiemiškų šalnų ar sniego nebus.

Prognozės: pirmoji žiemos savaitė Klaipėdoje išliks neįprastai šilta – be sniego ir su nedideliu lietumi.
Prognozės: pirmoji žiemos savaitė Klaipėdoje išliks neįprastai šilta – be sniego ir su nedideliu lietumi. / I. Gelūno/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šeštadienį klaipėdiečių laukia rudenį primenantys orai – vyraus pietryčių krypties 7–12 m/s vėjas bei nedidelis lietus. Naktį prognozuojama 0–2 laipsniai šilumos, o dieną termometrai kils iki 2–4 laipsnių šilumos.

Sekmadienį oras išliks panašus, tačiau vėjas pasisuks į pietryčius ir bus kiek žvarbesnis. Naktį jis sieks 5–10 m/s, o dieną 7–12 m/s. Kritulių nenumatoma ir temperatūra išliks teigiama – nuo 1 iki 4 laipsnių šilumos.

Pirmadienis laukia šiltesnis. Naktį pūstelės 7–12 m/s pietryčių, pietų vėjas, tačiau dieną jis suksis į pietus ir pietvakarius. Temperatūra dienos metu kils iki plius 4–6 laipsnių – gali pasirodyti silpnas lietus.

Antradienį išliks pietinis vėjas – naktį 5–10 m/s, o dieną sustiprės iki 7–12 m/s. Kritulių nenumatoma, temperatūra nakties metu bus 1–3 laipsniai šilumos, o dieną – plius 2–4 laipsniai.

Trečiadienį numatomas pietryčių vėjas – naktį 7–12 m/s, o dieną 8–13 m/s. Kritulių nenumatoma, o temperatūra nesikeis – laukia 1–3 laipsniai šilumos naktį ir plius 2–4 – dieną.

Ketvirtadienį vėjai kiek aprims. Naktį kritulių nenumatoma, tačiau dieną prognozuojamas nedidelis lietus. Temperatūra išliks rudeninė – apie 1–4 laipsnius šilumos.

Penktadienį prognozuojamas ramesnis pietryčių vėjas. Kritulių nenumatoma, temperatūra beveik nepasikeis: naktį bus 1–3 laipsniai šilumos, dieną – plius 2–4 laipsniai.

Klaipėdiečius pirmąją žiemos savaitę lydės švelnus, rudenį primenantis oras.

Šiame straipsnyje:
orai Klaipėdoje
žiema Klaipėdoje
rudeniški orai
orų prognozė Klaipėdoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų