 Klaipėdoje – žiemiškas rytas: miestą nuklojo sniegas

Klaipėdoje – žiemiškas rytas: miestą nuklojo sniegas

2025-11-27 09:18 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienio rytą klaipėdiečiai pasitiko žiemiškai – miestą nuklojo lengvas sniego sluoksnis.

Sniegas Klaipėdoje
Sniegas Klaipėdoje / „Klaipėdos“ skaitytojos nuotr. 

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Klaipėdoje lapkričio 27 d. 9 val. kritulių iškris 0,7 mm, artimiausią valandą vyraus 1 laipsnis šalčio.

Penktadienį, sinoptikų teigimu, orai taps ramesni – žymesnių kritulių nenumatoma. Vis dėlto vietomis išliks slidu: prognozuojamas plikledis, kai kur gali pasitaikyti ir silpna lijundra.

Pietų ir pietvakarių vėjas šiek tiek sustiprės – jo greitis sieks 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį temperatūra kris iki 3–8 laipsnių šalčio, o dieną svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Pajūryje bus šilčiau – čia termometrai rodys 3–5 laipsnius šilumos.

Šiame straipsnyje:
sniegas Klaipėdoje
orų prognozė Klaipėdoje
žiema Klaipėdoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų