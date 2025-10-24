Vėl teks sukti laikrodžių rodykles

Vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė sakė, kad vaikams šis pokytis yra lengvesnis, jei sutampa su rudens atostogomis.
„Man atrodo, kad bet koks pokytis reikalauja prisitaikymo. Aišku, paprasčiau, kai reikia keltis vėliau, negu buvai įpratęs, ir šiek tiek sunkiau, kai reikia keltis anksčiau. Vadinasi, biologinį laikrodį kažkokiu būdu turi po truputėlį pripratinti prie to pasikeitimo. Būna, jog tėvai dalijasi, kad pirma savaitė būna sunkesnė. Kai kuriose mokyklose persukimas sutampa su vaikų atostogomis. Tada tarsi palengvėja tas pereinamasis laikotarpis“, – sakė psichologė.
Klaipėdos lopšelio-darželio direktorė Daiva Šilkauskienė užsiminė, kad vaikai greitai persiorientuoja, tad didelių pokyčių jų elgsenoje nepastebima.
„Pirmomis dienomis tikrai juntama, bet paskui vaikai labai greitai persiorientuoja. Vaikai yra maži organizmai, nebūtinai laiko pojūtis gali turėti tam tikrų dalykų emociniam jų laukui, gali būti ir kitų priežasčių, gal prasčiau išsimiegojo ar yra ne tos nuotaikos. Tad sunku įvertinti“, – kalbėjo D. Šilkauskienė.
Klaipėdos Baltijos gimnazijos direktorė Jurgita Račkauskienė teigė, kad paaugliams laikrodžio rodyklių pasukimas itin didelės įtakos nedaro, nebent, kaip ir beveik visiems, – sunkiau pirmąją dieną.
„Natūralu, kad pirmą dieną, kaip ir mums, suaugusiesiems, lygiai taip pat ir vaikams, būna daugiau mieguistumo, reikia priprasti. Bet šiaip nematau problemos. Kita vertus, visada būdavo ir yra, kad kai kurie žmonės prabunda anksčiau. Tie patys mokiniai, pati esu mačiusi, kad į mokyklą atvyksta 7.05 val. Lygiai taip pat vėluojančiųjų visais laikais buvo, yra ir bus“, – tikino J. Račkauskienė.
Naujausi komentarai