Paauglystė – nelengvas laikas kiekvienam, o dar sunkesnis tiems, kurie neturi kam paskambinti, kai skauda širdį ar reikia patarimo. Daugelis iš globos namų išėjusių jaunuolių lieka vieni – be žmogaus, kuris padrąsintų, paklaustų, kaip sekasi, ar tiesiog apkabintų.
Visuomenėje vis dar gyvi mitai, kad vyresnį vaiką globoti – sunku, o paauglį pakeisti – beveik neįmanoma. Tačiau tie, kurie ryžosi priimti paauglį į savo šeimą, dažnai sako, jog pasikeitė ne tik vaiko, bet ir jų pačių gyvenimas. Juk kartais užtenka vieno žmogaus, kuris patikėtų – ir pasaulis pradeda keistis.
Jei jaučiate, kad norėtumėte padėti jaunam žmogui atrasti savo kelią, suteikti jam stabilumo, šilumos ir tikėjimo savimi – žinokite: vaikas niekada nėra per didelis turėti šeimą. Jūs galite tapti globėju, vyresniuoju broliu ar sese, artimiausiu suaugusiuoju, kuris bus šalia tada, kai labiausiai reikia.
Priimdami paauglį į savo šeimą, jūs tarsi perimate gerumo estafetę. Ir kai po metų pažvelgsite atgal, suprasite, kad šis sprendimas – vienas prasmingiausių jūsų gyvenime.
KLAIPĖDOS GLOBOS CENTRAS KVIEČIA Į MOKYMUS
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras kviečia tapti dalimi pokyčio ir dalyvauti GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) programoje. Šie mokymai padeda būsimiems globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams įvertinti savo galimybes, pasirengti rūpintis įvairaus amžiaus vaikais, netekusiais tėvų globos. GIMK programa leidžia pažvelgti į vaiką giliau – pamatyti jo istoriją, išgirsti tylą tarp žodžių, suprasti, kokių santykių jis ilgisi.
Toks sąmoningas ir apgalvotas žingsnis – tai galimybė apsaugoti vaiką nuo dar vieno išsiskyrimo, o globėjams suteikti stiprybės ir pasitikėjimo savimi.
Norinčius globoti, įvaikinti vaikus arba dirbti budinčiais globotojais dėl išsamios informacijos kviečiama kreiptis į BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą – Globos centrą, įsikūrusį Klaipėdoje, Taikos pr. 33, arba el. paštu [email protected].
Naujausi komentarai