Darželių krizė: darbuotojų trūksta taip smarkiai, kad vaikus prižiūri mokiniai

2025-12-02 10:11
Eglė Radušytė (LNK)

Norvegija susidūrė su rimta problema darželiuose. Ne vaikų trūksta, o drastiškai ėmė stigti auklėtojų. Tad savivaldybės sugalvojo pasitelkti mokinius: leidžia paaugliams praleisti dieną būnant auklėtojais – kas žino, galbūt ateityje jie pasirinks tokią profesiją.

Dešimtokai su vaikais žaidžia slėpynių. Į vaikų darželį atvyko ne kurio nors mažasis brolis ar sesuo, o nauja programa – visą dieną išbandyti auklėtojo darbą.

Norvegijoje dabar itin trūksta darželių auklėtojų. Statistika rodo, kad per penkerius metus stojančiųjų į ugdymo programas sumažėjo perpus.

„Svarbi įvairovė, o dabar apskritai mažai stojančiųjų į ikimokyklinio ugdymo programas. Darbuotojų trūksta. Tad išbandyti auklėtojo darbą – geras žingsnis į šią profesiją“, – pasakojo pašnekovė.

Vaikams jaunieji auklėtojai patiko.

„Mes kursime ugnikalnį – manau, jis bus labai didelis. Svarbiausia patarčiau tinkamai apsirengti, kai šalta“, – teigė vienas paauglys.

LNK stop kadras

O ar svarstytų galimybę dirbti su vaikais ateityje, paauglys atsako drąsiai:
„Taip, žinoma!“

Kiti jaunuoliai bando įvertinti praktiškai.

„Galėčiau dirbti, bet jei gerai mokėtų“, – pasakojo kitas dalyvis.

Panašu, auklėtojo darbo paaugliai neišsigando, tačiau net ir patys darželinukai svajoja apie visai kitas profesijas.

„Norėčiau taisyti dantis arba būti gydytoja – bandysiu visko po truputį“, – sako darželinukė.

Ar pasiteisins jaunuolių įtraukimas – parodys laikas.

