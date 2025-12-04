Už laivų švartavimą Dangėje – rinkliava

Paskutiniame šių metų miesto tarybos posėdyje politikų bus prašoma pritarti vietinės rinkliavos įvedimui už laivelių švartavimą Dangėje.
Rinkliavos surinkimą ir jos mokėjimo kontrolę vykdys biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“, rinkliava būtų pradėta rinkti nuo 2026 m. sausio 1 d.
Pavyzdžiui, laivelio iki 8 m ilgio ir iki 3 m pločio švartavimas statmenai Garažų g. 6 krantinės prieplaukoje (čia numatytas ir laivo iškėlimas ant kranto) 1 mėnesiui kainuotų 130 eurų, metams – 1,2 tūkst. eurų.
Nepriklausomai nuo vidaus vandenų transporto priemonės dydžio, švartavimas bortu prie Žvejų krantinės parai kainuotų 50 eurų.
Laivelio iki 10 m ilgio ir iki 5 m pločio švartavimas bortu prie „Meridiano“ krantinės prieplaukos pontonų valandai – 2 eurai, parai – 30 eurų.
Prie krantinės Garažų g. yra 70 vietų laivams. Jei ji bus maksimaliai išnaudojama, per metus bus galima surinkti iki 80 tūkst. eurų.
Savivaldybės Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius patvirtino, kad vietinė rinkliava Dangės upėje šiose vietose iki šiol nebuvo renkama.
Kitos upės krantinės (pavyzdžiui, dešinėje pusėje tarp Pilies ir Biržos tiltų) prieš keliolika metų pagal koncesijos sutartį valdyti atiduotos Pilies uostui, todėl miestas ten jokių rinkliavų nerenka.
Nustatant vietinės rinkliavos įkainius, buvo tiriama rinka, lyginti įkainiai ir Kauno mariose, ir Pilies uoste.
Miesto siūloma rinkliava už švartavimą Dangėje siūloma kiek mažesnė nei kitur.
Klaipėdos savivaldybės Finansų ir ekonomikos komiteto nariai projektui vienbalsiai pritarė, bet komiteto pirmininkas Rimantas Taraškevičius turėjo pastabų dėl rinkliavos mokėjimo tvarkos projekto, esą ar ne perteklinė tvarka, kad „visos vidaus vandenų transporto priemonės, prieš jas švartuojant ar statant, privalo būti užregistruotos krantinių administratoriaus“?
Anot R. Taraškevičiaus, šiandien visos plaukiojančios transporto priemonės privalo būti registruotos, tad esą, kokia dar čia papildoma registracija?
„Jūs papildomai įvedate biurokratizmo, vaikinai“, – pastebėjo politikas, paprašęs pataisyti netikslumus iki tarybos posėdžio.
Naujausi komentarai