Palangoje kurortinės paskirties verslui – NT mokesčio lengvatos

Jau spalio pradžioje Registrų centro paskelbtos naujosios vertės ne vieną kurorto verslininką privertė nustebti – kai kuriais atvejais ne gyvenamosios paskirties turto mokestinė vertė Palangoje išaugo net 100–180 procentų. Tai reiškia, kad jau artimiausiais metais kurorto verslams teks mokėti dešimtimis tūkstančių eurų didesnius NT mokesčius nei iki šiol.
Galima būtų paklausti – koks mūsų reikalas ir kodėl mums tai turi rūpėti?
Bet rūpi.
Rūpi todėl, kad mums svarbu, jog Palanga išliktų gyvybingas, kokybiškas ir patrauklus kurortas. Nenorime, kad viešbučiai ar poilsio namai, nebeišlaikydami augančios mokestinės naštos, būtų paversti gyvenamaisiais butais. Nenorime, kad restoranai ir kavinės, šiandien kuriantys patrauklaus kurorto veidą, būtų priversti taupyti paslaugų kokybės sąskaita. Nenorime, kad sanatorijos ar gydymo įstaigos mažintų paslaugų apimtis ar atsisveikintų su savo specialistais vien todėl, kad nebegali išlaikyti augančių kaštų.
Mūsų tikslas – palaikyti Palangos kurorto verslą, o ne trumparegiškai džiaugtis didesnėmis biudžeto eilutėmis. Toks požiūris būtų nenaudingas nei miestui, nei verslui, nei mūsų gyventojams ar svečiams.
Jau lapkričio mėnesį Palangos savivaldybės taryba pritarė mūsų siūlymui sumažinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą juridiniams asmenims iki įstatyme nustatyto mažiausio leistino dydžio. Vietoje buvusio 0,6 proc., tarifas sumažintas iki 0,5 proc. nuo mokestinės vertės.
Vis dėlto suprantame, kad vien tarifo sumažinimo nepakanka, kai turto mokestinė vertė kai kuriais atvejais padvigubėjo ar išaugo dar labiau.
Todėl žengėme dar vieną žingsnį – Savivaldybės tarybai vakar pateikėme ir ji pritarė sprendimui taikyti nekilnojamojo turto mokesčio LENGVATAS tiems juridiniams asmenims, kurie vykdo Palangai ypač svarbią kurortinę veiklą.
Nuspręsta nustatyti pereinamąjį trejų metų laikotarpį, kuris leistų verslams palaipsniui prisitaikyti prie išaugusių mokesčių. Pirmaisiais mokestiniais metais NT mokestis didėtų ne daugiau kaip 20 proc., antraisiais – iki 30 proc., trečiaisiais – iki 50 proc.
Lengvatos bus taikomos įmonėms ir įstaigoms, veikiančioms viešbučių, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio ir sporto paskirties pastatuose (patalpose), jei jų turto mokestinė vertė po masinio vertinimo padidėjo daugiau nei 20 procentų.
Svarbu pabrėžti – šios lengvatos nereiškia mažesnių įplaukų į Savivaldybės biudžetą. Net ir su lengvatomis NT mokestis bus didesnis nei iki šiol, o kartu miestas padės išsaugoti darbo vietas, gaus gyventojų pajamų mokesčio dalį, rinkliavas iš veiklą tęsiančių viešbučių bei poilsio namų ir kitas naudas.
Tikime, kad toks sprendimas leis verslui daugiau investuoti į nekilnojamojo turto pagerinimą, paslaugų kokybę, darbuotojus ir kurs mūsų svečiams įsimintinas atostogų patirtis Palangoje.
